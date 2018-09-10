Диетологи назвали главные полезные свойства бананов

Именно бананы являются любимым фруктом спортсменов, ведь всего один кусочек способен наполнить энергией и питательными микроэлементами, чтобы побороть усталость или упадок сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

К сожалению, мы знаем многих людей, которые стараются избегать бананов из-за боязни набрать лишний вес. Из-за этого мифа мы часто отказываем себе в удовольствии полакомиться этими полезными фруктами.

Настал момент взглянуть на этот миф со всей объективностью: один лишь банан в день (особенно если съедать его по утрам) не нанесёт вреда нашему здоровью и не приведёт к полноте.

Секрет пользы бананов, как обычно, заключается в том, чтобы не злоупотреблять этими фруктами. Всегда нужно помнить о том, что хорошее питание является ключом к крепкому здоровью и высокому качеству жизни. Никогда не забывайте об этом.

Что касается бананов, то эти фрукты окажут вам большую поддержку. Диетологи поделились 6 убедительными доводами в пользу того, чтобы ежедневно съедать по одному банану.

1. Банан — самый питательный фрукт

Бананы являются настоящим кладезем питательных веществ. Это означает, что именно этим фруктам рекомендуется отдавать предпочтение по утрам.

Включите бананы в свой завтрак. Это идеальный момент для того, чтобы начать заботиться о своём здоровье. Такая привычка позволит начать день энергично и активно.

В одном только банане содержатся такие необходимые для нашего организма микроэлементы, как:

Большое количество клетчатки и антиоксидантов.

Минералы (калий, магний, медь, марганец).

Витамины (В6 и С).

Углеводы.

Белки.

При этом нельзя забывать о том, что в бананах содержится много воды и совсем мало жиров.

2. Бананы регулируют уровень сахара в крови

Бананы отличаются высоким содержанием пектина — растворимой клетчатки, которая помогает поддерживать стабильным уровень сахара в крови после приёма пищи.

Это позволяет избежать чувства голода и надолго сохраняет чувство сытости.

Что касается понижения уровня сахара в крови, то с этой целью лучше останавливать выбор на слегка недоспелых бананах (при этом они не должны быть совсем зелёными).

Это поможет обезопасить себя от повышения количества глюкозы, которое возникает после употребления более сладких фруктов.

При этом нужно иметь в виду, что страдающим диабетом людям рекомендуется избегать спелых бананов.

3. Один банан в день улучшает пищеварение

Наверняка вам будет полезно узнать, что бананы среднего размера содержат два типа клетчатки: уже упомянутый выше пектин и крахмал.

Оба этих компонента приносят большую пользу нашей пищеварительной системе.

Так, во время пищеварения крахмал попадает непосредственно в толстый кишечник человека, где становится пищей для полезных бактерий кишечной микрофлоры.

Как известно, для хорошего самочувствия человеку необходимо иметь здоровую микрофлору кишечника: только в этом случае наш организм должным образом усваивает все питательные вещества, поступающие в него вместе с пищей. Также здоровая микрофлора кишечника необходима для профилактики запоров.

С другой стороны, пектин защищает наш толстый кишечник и помогает заботиться о его здоровье.

4. Бананы полезны для сердца

Содержащийся в этих фруктах калий является минералом, необходимым для здоровья нашего сердца. Так, он участвует в регуляции артериального давления.

Всего лишь один банан в день убережёт вас от дефицита калия, в котором так нуждается наша сердечно-сосудистая система.

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5. Хотите сбросить вес? Съедайте каждое утро по банану

Эти фрукты обладают удивительными характеристиками, о которых не стоит забывать тем из нас, кто желает избавиться от лишних килограммов.

Чтобы вы смогли убедиться в этом, мы приведём несколько фактов:

Во-первых, в бананах содержится совсем небольшое количество калорий.

Они питательны и быстро насыщают. Рекомендуется включить эти фрукты в свой завтрак, сочетая их с пищей, богатой белком, например, грецкими орехами. Добавьте к этому чашку кофе или чая. Это позволит вам почувствовать себя сытыми и встретить утро энергичнее.

Также бананы содержат большое количество клетчатки. Как мы уже говорили, она необходима для хорошего пищеварения и профилактики запоров.

Ещё один любопытный факт заключается в том, что недоспелые бананы являются незаменимым элементом многих диет.

Попробуйте ежедневно съедать по одному банану на протяжении десяти дней и вы заметите положительный результат.

6. Не забывайте о бананах, если вы занимаетесь спортом

Как уже было упомянуто в статье, бананы являются любимыми фруктами спортсменов. Почему? Дело в том, что эти фрукты содержат большое число минералов и углеводов, которые легко перевариваются.

Любопытная особенность бананов заключается в том, что их регулярное употребление позволяет избежать непроизвольных мышечных сокращений и судорог, вызванных физической нагрузкой.

Если вы не являетесь профессиональным спортсменом, но вас часто беспокоят ночные судороги, мы рекомендуем съедать на ужин банан (старайся избегать при этом слишком спелых фруктов). Это позволит вам справиться с проблемой.

Помимо этого бананы снабжают наш организм большим количеством питательных веществ до, во время и после занятий спортом. Особенно это важно тем из нас, что занимается вилами спорта, предполагающими высокую физическую выносливость.

Не забывайте брать с собой банан, когда вы собираетесь на пробежку или в спортивный зал.

Безусловно, следует помнить о том, что организм каждого из нас по-разному воспринимает те или иные продукты. Так, некоторые люди плохо переносят бананы.

Если вы считаете, что сделать по банану каждый день для вас слишком много, постарайтесь включать эти фрукты в свой завтрак хотя бы три раза в неделю.