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Исследователи назвали главную причину мужской импотенции

Мужское здоровье
04:48 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото: telegraf.com.ua

Новости шоу бизнеса: От образа жизни представителей сильного пола возможность наступления полового бессилия зависит на 85%.

Примерно 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет страдают от импотенции, растет и число жертв этого расстройства среди тех, кому за 20 и за 30. Причины импотенции самые разные, но самую главную отрицательную роль играет образ жизни мужчины. Журналисты The Daily Mail придумали онлайн-калькулятор, который предсказывает, станет ли тот или иной мужчина жертвой эректильной дисфункции. Для расчета рисков используется разная информация о здоровье и привычках.

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К примеру, 50-летний мужчина, который курит и страдает от повышенного кровяного давления, обладает риском развития эректильной дисфункции в 14%, что вдвое больше, чем у его сверстника, которые не курит и не является гипертоником. 40-летний некурящий гипертоник и сердечник имеет риск развития импотенции в 8%, что на 10% больше, чем у его здоровых сверстников.

Мужчины средних лет с диабетом 2 типа, болезнями сердца, повышенным кровяным давлением и курением страдают от проблем в постели в 8 раз чаще здоровых ровесников. В целом, образ жизни - определяющая причина импотенции у сильного пола. Впрочем, у самых молодых жертв импотенции (тех, кому за 20) основные причины связаны больше с психологией, а не с физиологией. Свою негативную роль играет стресс.

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К счастью, в подавляющем большинстве случаев импотенция является излечимым расстройством. И обращение к специалистам поможет мужчинам вернуть себе радости в постели.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Импотенция, Мужское здоровье, Новости здоровья, Причины импотенции.
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