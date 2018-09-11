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Медики назвали ранние симптомы сердечных заболеваний

Сердце
06:11 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Иногда какие-то сигналы тела кажутся случайными, но на самом деле они говорят о развитии скрытно протекающих серьезных недугов.

Иногда какие-то сигналы тела кажутся случайными или связываются с сиюминутными обстоятельствами, - но на самом деле они говорят о развитии скрытно протекающих серьезных недугов.

Ишемия, миокардит, перикардит, инфаркт – все это далеко не полный перечень опасных сердечных недугов, возникающих после периода скопления различных нарушений в сосудистой системе и крови. Кардиологи перечислили симптомы сердечных заболеваний, проявляющихся на ранней стадии.

Возникновение следующих явлений должно заставить человека обязательно обратиться за обследованием к врачу:

Нарушившийся ритм сердца. В ситуации эмоционального напряжения возникновение аритмии не редкость. Но если хаотичное биение сердца вы начинаете ощущать и в других обстоятельствах, это повод насторожиться.

Внезапная сильная слабость. Спонтанная потеря физических сил часто наблюдается при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Даже привычные нагрузки могут казаться слишком существенными.

Холодный пот. Проявление этого симптома на фоне других, указанных в списке, - дополнительное свидетельство того, что у человека есть проблемы с сердцем.

Боль или онемение левой руки. По словам врачей, самый характерный предвестник сердечных недугов.

Головокружение. Частые проявления головокружения с большой вероятностью указывают на необходимость обследовать сердце.

Отечность. Отеки в ногах появляются в связи с ухудшением работы почек, которая в свою очередь может быть обусловлена сердечной недостаточностью.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Сердечные заболевания, Сердце, Симптомы сердечных заболеваний.
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