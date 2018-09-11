Специалист рассказала о главных причинах боли в боку

Во время тренировки вы себя хорошо чувствуете и у вас прекрасное настроение, но вдруг начало колоть в боку. Причин этому всего две.

Одной из причин боли в боку – это недостаточная разминка и резкое перенапряжение. Ольга Фомина объясняет, что когда вы находитесь в состоянии покоя, то определенная часть крови не циркулирует и составляет резерв. Тем временем, основная масса циркулирующей крови, сосредоточена в брюшной и грудной полости. Во время тренировки в организме перераспределяется кровоток в пользу мышц, которые задействованы во время тренировки.

При резком движении кровь из резерва поступает в кровоток и не успевает одтечь из органов брюшной полости. При боли слева и справа печень и селезенка соответственно переполняются кровью, эти органы увеличиваются и начинают давить оболочку печени, пронизанную нервными окончаниями, из-за чего возникает боль в боку.

Второй причиной консультант ЗОЖ называет питание. Боль может возникнуть, если вы после тренировки употребляете пищу. Это происходит из-за перерастяжения оболочки печени, которое влияет на нервные окончания. При поступлении пищи сосуды печени расширяются, а также желчные потоки, по которым начинает поступать в кишечник желчь.

Чтобы избежать боли во время тренировки, нужно хорошо разминаться и соблюдать перерывы между занятиями спортом и приемом пищи в 2 часа. Для избежания застоя крови во внутренних органах дышите глубоко. Этим увеличивается амплитуда работы диафрагмы и улучшается поток крови к сердцу.