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Специалист рассказала о главных причинах боли в боку

Боль в боку
16:26 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото:http://zdorovie.com

Новости шоу бизнеса: Об главных причинах боли в боку после тренировки, рассказала консультант здорового образа жизни Ольга Фомина.

Во время тренировки вы себя хорошо чувствуете и у вас прекрасное настроение, но вдруг начало колоть в боку. Причин этому всего две.

Одной из причин боли в боку – это недостаточная разминка и резкое перенапряжение. Ольга Фомина объясняет, что когда вы находитесь в состоянии покоя, то определенная часть крови не циркулирует и составляет резерв. Тем временем, основная масса циркулирующей крови, сосредоточена в брюшной и грудной полости. Во время тренировки в организме перераспределяется кровоток в пользу мышц, которые задействованы во время тренировки.

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При резком движении кровь из резерва поступает в кровоток и не успевает одтечь из органов брюшной полости. При боли слева и справа печень и селезенка соответственно переполняются кровью, эти органы увеличиваются и начинают давить оболочку печени, пронизанную нервными окончаниями, из-за чего возникает боль в боку.

Второй причиной консультант ЗОЖ называет питание. Боль может возникнуть, если вы после тренировки употребляете пищу. Это происходит из-за перерастяжения оболочки печени, которое влияет на нервные окончания. При поступлении пищи сосуды печени расширяются, а также желчные потоки, по которым начинает поступать в кишечник желчь.

Чтобы избежать боли во время тренировки, нужно хорошо разминаться и соблюдать перерывы между занятиями спортом и приемом пищи в 2 часа. Для избежания застоя крови во внутренних органах дышите глубоко. Этим увеличивается амплитуда работы диафрагмы и улучшается поток крови к сердцу.

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