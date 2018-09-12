Врачи объяснили, почему нельзя чистить уши ватным палочками

Исследователи заявляют, что при чистке ушных раковин и непосредственно внутренней части органа лучше избегать применения ватных палочек, изготавливаемых промышленностью. Человеческий слуховой аппарат направлен вниз. Сера скапливается непосредственно у наружного слухового прохода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Её можно легко удалить намыленным мизинцем. Ватные палочки лишь проталкивают образующийся фермент вовнутрь, тем самым могут возникнуть пробки. К тому же палочками с ватой можно нанести раздражение серным железам, происходит активизация её выработки. Из-за этого проход наполняется быстрее и может закупориться.

Ухо является сложным органом, предназначенным для восприятия звуковых колебаний различной частоты. Он представляет собой парную структуру, размещенную в височных костях черепной коробки. У человека уши ограничиваются снаружи раковинами.