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Врачи объяснили, почему нельзя чистить уши ватным палочками

Ушные палочки
03:39 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Отоларингологи не рекомендуют использовать ватные палочки для чистки ушей, их применение нежелательно, количество серы лишь увеличивается.

Исследователи заявляют, что при чистке ушных раковин и непосредственно внутренней части органа лучше избегать применения ватных палочек, изготавливаемых промышленностью. Человеческий слуховой аппарат направлен вниз. Сера скапливается непосредственно у наружного слухового прохода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Её можно легко удалить намыленным мизинцем. Ватные палочки лишь проталкивают образующийся фермент вовнутрь, тем самым могут возникнуть пробки. К тому же палочками с ватой можно нанести раздражение серным железам, происходит активизация её выработки. Из-за этого проход наполняется быстрее и может закупориться.

Ухо является сложным органом, предназначенным для восприятия звуковых колебаний различной частоты. Он представляет собой парную структуру, размещенную в височных костях черепной коробки. У человека уши ограничиваются снаружи раковинами.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Уши, Ушные палочки, Чистка ушей.
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