Тарелка каши из цельного зерна, регулярно съедаемая на завтрак, помогает снизить риск болезней сердца и диабета.

Овсянка поможет уменьшить уровень холестерина в крови и снабдит организм витаминами. Каша – популярное и вкусное блюдо. Врачи рекомендуют обязательно включать разнообразные каши в рацион питания, ведь они - источник сложных углеводов, клетчатки, витаминов и множества других полезных веществ. Одной из самых любимых нами каш является овсянка. Давайте разберемся, какие полезные свойства есть у этой каши и существуют ли противопоказания для ее употребления.