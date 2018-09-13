Эксперты кратко и максимально доступно изложили все основные факты о калориях, которые просто необходимо знать тем, кто хоть немного интересуется правильным питанием.

Еще из школьного курса физики мы помним, что калория, наряду с джоулем, — единица измерения энергии. Энергетическая ценность продуктов — величина, которая в этих единицах измеряется. Говоря простым языком, калориями мы вычисляем то количество энергии, которое содержится в наших напитках и еде. Мы едим, чтобы существовать: пищевая энергия необходима нам для поддержания основных процессов жизнедеятельности, роста и развития организма. Эксперты кратко и максимально доступно изложили все основные факты о калориях, которые просто необходимо знать тем, кто хоть немного интересуется правильным питанием и не хочет запутаться в море противоречивой информации.