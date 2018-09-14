Употребление 3 порций молочных продуктов снижает риск смерти.
Ученые Университета Макмастера (Канада) установили количество порций молочных продуктов, которые уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Ученые Университета Макмастера (Канада) установили количество порций молочных продуктов, которые уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
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