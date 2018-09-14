Есть и худеть - мечта каждой женщины, но не у каждой получается оставаться стройной.

Есть и худеть - мечта каждой женщины. Вокруг столько разных вкусностей, которые так и манят своим тонким ароматом и нежнейшим вкусом. Увы, со временем обильный прием пищи приводит к совсем непривлекательным складкам. Но жесткие диеты и ограничения в еде портят настроение и негативно сказываются на нашем здоровье. Мы расскажем тебе, что нужно есть, чтобы оставаться сытой, но не набирать лишний вес. Эти 9 продуктов буквально съедают твой жир.