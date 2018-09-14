Почему наш мозг может подводить? К примеру, потому что вы могли просто не выспаться.

Часто вы осознаете, что в середине рабочего дня ваш мозг просто перестает нормально функционировать. Или проснулись утром и просто ничего не соображаете, а чашка кофе не помогает прийти в сознание. Почему наш мозг может подводить? К примеру, потому что вы могли просто не выспаться. Такая проблема существует у многих, и с бессонницами нужно бороться. Недавно Yellmed публикал эффективный способ засыпания, которым поделились военные. А теперь перечислим 5 других причин, что могут влиять на неработоспособность мозга. Забываете о воде. Малое потребление воды может стать причиной сбоев в организме: обезвоживание, головокружение, обмороки. Так снижается возможность принимать решения, голова вся в тумане, а вы мечтаете лечь и уснуть. Узнаете себя? Если так, то вашему организму явно не хватает воды. Пейте ежедневно более литра чистой воды. Мало двигаетесь