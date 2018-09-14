Диетологи рассказали, как можно легко очистить организм всего за пару дней.

В наше время диет фруктовых существует несколько. Отличаются они по разнообразным меню и по срокам. Самый небольшой вариант диеты продолжается до трех дней, а продолжительность самого длительного варианта до трех недель. В случае если есть стремление скинуть избыточный вес, и вам надо время всего два дня, то на короткий срок диета фруктовая для вас будет идеальным вариантом. При всём этом ваш рацион вы должны ограничить только фруктами, орешками, напитками.