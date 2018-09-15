Шоколад не только вкусное лакомство, но и полезный продукт для мужчин.

Шоколад не только вкусное лакомство, но и полезный продукт для мужчин. Кто не любит шоколад? Наверное, только тот, кто еще не пробовал настоящий, качественный продукт или не смог определиться с выбором. Действительно, что лучше предпочесть: белый, молочный, черный шоколад? Польза и вред самого популярного в мире лакомства давно изучены. Принятые к сведению результаты исследований позволят свести на нет угрызения совести после каждого съеденного кусочка, а разумное следование рекомендациям ученых обеспечит возможность наслаждаться любимым десертом с пользой для здоровья.