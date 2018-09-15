Метеоризм, неприятный дискомфорт, колики и лишние килограммы появляются вроде бы незаметно, но приносят массу неудобств.

Чаще всего, чувствуя голод и тягу к определенному продукту, мы просто кладем в рот нужный кусочек и начинаем жевать. А на часы мало кто обращает внимание. А зря. Метеоризм, неприятный дискомфорт, колики и лишние килограммы появляются вроде бы незаметно, но приносят массу неудобств. Избавиться от них помогут полезные советы о том, в какое время лучше есть определенную еду. Тогда можно получить от продуктов максимум пользы и никакого вреда.