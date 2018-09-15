Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4490859-kakuyu-opasnuyu-infektsiyu-mozhno-podtsepit-ot-kota.html
Какую опасную инфекцию можно подцепить от кота
09:12 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: 68-летний американец заболел опасной инфекцией – туляремией, погладив домашнего кота.
Мужчина обратился к врачам с жалобами на уродливые припухлости на шее и многодневную горячку. Выяснилось, что у него туляремия, а вздутие на шее это ничто иное как воспаленные лимфатические узлы.
Опасную инфекцию мужчина подхватил от кошки, которая у него умерла накануне. Американец утверждал, что животное умерло от "кошачьей лейкемии" и животное лечили средством от рака. Но никаких анализов коту не проводили.
Туляремию сравнивают с сибирской язвой и чумой. Люди заражаются, в основном, от плохо приготовленного мяса больного животного. Но кожный контакт тоже может оказаться фактором инфицирования.
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