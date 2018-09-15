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Какие очки нельзя носить ребенку

Ребенок в очках
09:54 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Расстройства зрения стали распространенным явлением, их можно встретить как у взрослого, так и у ребенка.

И даже одна и та же проблема у взрослых и детей отличается. Детская близорукость отличается от взрослой, о чем важно помнить во время лечения и подбора средств коррекции.

Детям можно носить только определенные очки. Все потому, что они обычно имеют более активный образ жизни, чем взрослые. Ведь, если ребенок упадет и очки поломаются, то стекло может попасть в глаза и нанести большой вред. Поэтому нельзя покупать ребенку очки со стеклянными линзами.

По той же причине не стоит останавливать выбор на очках в тонких металлических оправах – сломать их очень просто даже для взрослого.

Лучше всего выбирать очки с линзами из поликарбоната – материал имеет повышенную прочность, его трудно разбить молотком. Такой материал советуют использовать не только в детских очках, но и в средствах коррекции для водителей - травмировать орган зрения во время ДТП станет намного сложнее.

Данный материал позволит обеспечить надежную защиту органам зрения ребенка, да и сами очки прослужат дольше, чем их пластиковые и стеклянные аналоги.

Оправа должна быть прочной, в идеале – со скобками, которые изгибаются назад. Это удобно, практично, безопасно, и поможет избавиться от необходимости каждые два месяца заказывать новые очки из-за того, что ребенок постоянно ломает их во время активных игр.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вред, Дети, Запрет, Здоровье, Опасность, Очки.
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