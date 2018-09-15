Лишние кило ночью уйдут благодаря прохладе и мясу на ужин.

Часто нам хочется проснуться, а тут — вуаля — то, о чем мечталось, — уже реальность! Оказывается, с желанием похудеть так действительно может случиться. Правда, при условии, что спать вы будете достаточно и без задних ног, то есть очень крепко. Но чтобы встреча с Морфеем проходила именно в таком формате, днем вы должны следовать нескольким правилам. Каким и в чем механизм "сонного" сброса веса, нам рассказали Людмила Денисенко, диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения, и Татьяна Майкова, невропатолог, главный врач медсети "Головная боль", член Европейской федерации головной боли. 1. На ужин — яйцо, рыба или курица. Если поужинать позже, чем за 3—4 часа до сна, пища не успеет толком перевариться и из-за "революции" в животе вы будете долго ворочаться. Но совсем отказаться от ужина тоже не выход: поесть, безусловно, стоит. Но ужин должен включать (на выбор) яйцо, рыбу, курицу, индейку или говяжью печень плюс овощной салат. Дело в том, что из животного белка, полученного накануне сна, наш организм синтезирует мелатонин. Этот гормон обеспечивает качественный сон, а значит, в полной мере синтезируется другой гормон — соматотропин, который регулирует жировой обмен. Указанные продукты богаты также триптофаном — предшественником мелатонина. Кроме того, употребление белковых продуктов ускоряет обмен веществ на 30%, даже если человек спит. Только 50 граммов мышц сжигают по 50 калорий за ночь. А объем мышц поддерживается именно достаточным употреблением белковых продуктов.