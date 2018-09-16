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Врачи рассказали, к чему приводит употребление алкоголя

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Алкоголь
17:56 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики назвали новое опасное свойство алкоголя – прием алкоголя способствует попаданию в кровь бактерий из кишечника.

Употребление алкоголя в высокой концентрации может вызвать сильный иммунный ответ, ведь в кровь могут попасть бактерии из кишечника. В результате усиливается засоренность крови токсинами, что может провоцировать нежелательные иммунные реакции.

Это связано с тем, что в крови повышается уровень эндотоксинов, а все потому, что в результате действия алкоголя повышается проходимость стенок кишечника, в результате чего в кровь проникают нежелательные и опасные компоненты.

В ответ на повышение уровня эндотоксинов в организме активизируется производство Т-клеток – происходит иммунный ответ организма: лихорадка и острое, разрушительное для тканей организма воспаление.

"Даже один раз превысив дозу алкоголя мы рискуем получить сильный иммунный ответ", – предостерегли ученые. Для мужчин превышение дозы составляет более 5 порций крепкого алкоголя за 2 часа, для женщин – более 4 порций.

Во время эксперимента мужчины и женщины употребляли крепкий алкоголь, после чего у них в разное время брали для анализа образцы крови. Так медики обнаружили ДНК бактерий, которые прошли через стенки кишечника. Употребление алкоголя способствует опасному "загрязнению" крови. Что интересно, токсичность крови у женщин была выше, по сравнению с мужчинами.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Врачи, Вред, Здоровье, Медики, Польза, Свойство алкоголя.
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