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Врачи рассказали, что поможет улучшить работу нервной системы

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Сыр
19:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Привычка лакомиться сыром в позднее вечернее время поможет избавиться от бессонницы и тревожных снов.

Об этом рассказала сомнолог из Австралии Лиза Артис. По ее словам, такой эффект продукта на организм достигается благодаря тому, что в молочных продуктах содержится триптофан – аминокислота, которая помогает справиться с депрессией, плохим настроением, апатией, тревожностью и проблемами со сном.

Наибольшую пользу для организма приносит сыр чеддер, поскольку он содержит не только большую дозу триптофана, но и богат витаминами А, группы В, РР, Е, белком, кальцием и фосфором.

Этот вид сыра улучшает работу нервной системы и приводит в норму обмен веществ, повышает работоспособность, а еще поддерживает здоровье зубов и костей.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Еда, Здоровье, Нервная система, Нервы, Питание, Польза, Сон, Сыр.
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