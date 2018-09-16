Врачи рассказали, что поможет улучшить работу нервной системы

Об этом рассказала сомнолог из Австралии Лиза Артис. По ее словам, такой эффект продукта на организм достигается благодаря тому, что в молочных продуктах содержится триптофан – аминокислота, которая помогает справиться с депрессией, плохим настроением, апатией, тревожностью и проблемами со сном.

Наибольшую пользу для организма приносит сыр чеддер, поскольку он содержит не только большую дозу триптофана, но и богат витаминами А, группы В, РР, Е, белком, кальцием и фосфором.

Этот вид сыра улучшает работу нервной системы и приводит в норму обмен веществ, повышает работоспособность, а еще поддерживает здоровье зубов и костей.