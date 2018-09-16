Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4497979-vrachi-rasskazali-chto-pomozhet-uluchshit-rabotu-nervnoy-sistemyi.html
Врачи рассказали, что поможет улучшить работу нервной системы
Смотрите фото (3)
19:17 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Привычка лакомиться сыром в позднее вечернее время поможет избавиться от бессонницы и тревожных снов.
Об этом рассказала сомнолог из Австралии Лиза Артис. По ее словам, такой эффект продукта на организм достигается благодаря тому, что в молочных продуктах содержится триптофан – аминокислота, которая помогает справиться с депрессией, плохим настроением, апатией, тревожностью и проблемами со сном.
Наибольшую пользу для организма приносит сыр чеддер, поскольку он содержит не только большую дозу триптофана, но и богат витаминами А, группы В, РР, Е, белком, кальцием и фосфором.
Этот вид сыра улучшает работу нервной системы и приводит в норму обмен веществ, повышает работоспособность, а еще поддерживает здоровье зубов и костей.
Телеграф