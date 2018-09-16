Медики рассказали о влиянии сериалов на мозг человека

Обычно серии заканчиваются на самом интересном, чтобы зритель с нетерпением ждал следующей серии или же смотрел онлайн весь сезон. По словам психолога и исследователя медиа Ратгерского университета Роберта Кьюби, все происходящее на экране (движения, жесты, смена кадров и планов), включает ориентировочный рефлекс – совокупность реакций организма на новые раздражители.

Этот рефлекс предназначен защищать человека от нападения хищников. Если в сериале происходит сцена битвы, или один из героев направляет оружие на другого, то тело и мозг реагируют так, словно вам лично угрожает опасность – сосуды головного мозга расширяются, мышцы напрягаются.

Так человек переходит в режим наблюдения за тем, что происходит. Соответственно, оторваться от экрана становится физически невозможно. Захватывающие сюжетные повороты и достаточно быстрая смена кадров – так запускают ориентировочный рефлекс зрителей.

Еще одна физиологическая причина сериальной зависимости – удовольствие от просмотра. Через 30 секунд после начала новой серии мозг переходит в режим альфа-волн, которые проявляются, когда мы находимся в покое. Правое полушарие мозга, отвечающее за эмоции, начинает работать активнее левого, отвечающего за логику, и происходит выброс эндорфинов (гормонов удовольствия).

"Человек, который смотрит один сериал за другим, скорее всего испытывает дефицит полноценных отношений в жизни, или находится в депрессивном состоянии. Зависимость от сериалов можно приравнять к перееданию или алкоголизму", – отмечают исследователи Техасского университета.