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Медики рассказали о влиянии сериалов на мозг человека

Смотрите фото (5)
Просмотр сериалов
21:27 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сериальная зависимость – болезнь XXI века, ведь просмотр сериалов стал доступен не только по телевидению, но и онлайн.

Обычно серии заканчиваются на самом интересном, чтобы зритель с нетерпением ждал следующей серии или же смотрел онлайн весь сезон. По словам психолога и исследователя медиа Ратгерского университета Роберта Кьюби, все происходящее на экране (движения, жесты, смена кадров и планов), включает ориентировочный рефлекс – совокупность реакций организма на новые раздражители.

Этот рефлекс предназначен защищать человека от нападения хищников. Если в сериале происходит сцена битвы, или один из героев направляет оружие на другого, то тело и мозг реагируют так, словно вам лично угрожает опасность – сосуды головного мозга расширяются, мышцы напрягаются.

Так человек переходит в режим наблюдения за тем, что происходит. Соответственно, оторваться от экрана становится физически невозможно. Захватывающие сюжетные повороты и достаточно быстрая смена кадров – так запускают ориентировочный рефлекс зрителей.

Еще одна физиологическая причина сериальной зависимости – удовольствие от просмотра. Через 30 секунд после начала новой серии мозг переходит в режим альфа-волн, которые проявляются, когда мы находимся в покое. Правое полушарие мозга, отвечающее за эмоции, начинает работать активнее левого, отвечающего за логику, и происходит выброс эндорфинов (гормонов удовольствия).

"Человек, который смотрит один сериал за другим, скорее всего испытывает дефицит полноценных отношений в жизни, или находится в депрессивном состоянии. Зависимость от сериалов можно приравнять к перееданию или алкоголизму", – отмечают исследователи Техасского университета.

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Новости шоу бизнеса, Влияние, Здоровье, Мозг, Просмотр сериалов, Сериалы, Телевидение.
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