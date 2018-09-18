Прием ванны: в чем польза горячей и холодной воды

Погружение в воду в купальный сосуд или в естественный водоем является тем, что мы делаем для личной гигиены, отдыха и здоровья. Нет ничего приятнее, чем идти купаться в море в теплый летний день или залезть в горячую ванну с благовониями в холодные месяцы. Ниже мы поговорим о пользе горячей ванны и холодной воды для организма человека, а именно о 10 научно доказанных полезных эффектах купания.

Гидротерапия практикуется на протяжении многих веков и использование горячей и холодной воды может оказывать благотворное воздействие на весь организм. Горячая вода может быть получена из естественных горячих источников во многих местах, таких как горячие источники Новой Зеландии и природные горячие бассейны Исландии, которые люди используют, чтобы воспользоваться преимуществами богатых минералами вод.

Точно так же, криотерапия или прием ледяных ванн может помочь облегчить напряжение мышц, возникающее у многих спортсменов, включая бегунов. Погружаясь в ледяную воду, они нейтрализуют повреждения или деформации, индуцированные физической нагрузкой.

Прием холодной и горячей ванны очень полезен, что было научно доказано, так как это может обеспечить оптимальное здоровье ума и тела:

- Улучшается здоровье сердца;

- Облегчается дыхание;

- Польза для мозга и нервной системы;

- Польза для мышц, суставов и костей;

- Улучшается здоровье желудочно-кишечного тракта;

- Облегчает роды и улучшает здоровье мочевыделительной системы;

- Кровь и иммунная система;

- Балансирует ваши гормоны;

- Очищает и увлажняет кожу, волосы и глаза;

- Нормализует температуру тела.