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Прием ванны: в чем польза горячей и холодной воды

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Женщина в ванной
06:16 Сегодня Телеграф
magicworld.su
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Как температура воды в ванной влияет на здоровье человека.

Погружение в воду в купальный сосуд или в естественный водоем является тем, что мы делаем для личной гигиены, отдыха и здоровья. Нет ничего приятнее, чем идти купаться в море в теплый летний день или залезть в горячую ванну с благовониями в холодные месяцы. Ниже мы поговорим о пользе горячей ванны и холодной воды для организма человека, а именно о 10 научно доказанных полезных эффектах купания.

Гидротерапия практикуется на протяжении многих веков и использование горячей и холодной воды может оказывать благотворное воздействие на весь организм. Горячая вода может быть получена из естественных горячих источников во многих местах, таких как горячие источники Новой Зеландии и природные горячие бассейны Исландии, которые люди используют, чтобы воспользоваться преимуществами богатых минералами вод.

 

Точно так же, криотерапия или прием ледяных ванн может помочь облегчить напряжение мышц, возникающее у многих спортсменов, включая бегунов. Погружаясь в ледяную воду, они нейтрализуют повреждения или деформации, индуцированные физической нагрузкой.

Прием холодной и горячей ванны очень полезен, что было научно доказано, так как это может обеспечить оптимальное здоровье ума и тела:

- Улучшается здоровье сердца;

- Облегчается дыхание;

- Польза для мозга и нервной системы;

- Польза для мышц, суставов и костей;

- Улучшается здоровье желудочно-кишечного тракта;

- Облегчает роды и улучшает здоровье мочевыделительной системы;

- Кровь и иммунная система;

- Балансирует ваши гормоны;

- Очищает и увлажняет кожу, волосы и глаза;

- Нормализует температуру тела.

 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Ванна, Вода, Горячая ванна, Здоровье, Роды, Холодная ванна.
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