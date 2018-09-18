Ученые: ожирение у детей может быть связано с использованием бытовой химии

Ученые из Альбертского университета заявили о том, что слишком частое употребление бытовой химии в семьях с младенцами может привести к нарушению микрофлоры кишечника и способствовать развитию ожирения у детей.

В ходе исследования ученые провели анализ микрофлоры 757 детей в возрасте трех-четырех месяцев, а затем проследили за их весом в возрасте одного-трех лет.

Параллельно ученые оценили использование в их семьях бытовой химии: детергентов, дезинфектантов и так далее. Показано, что в домах, где чистящие средства используются чаще всего, у младенцев отмечается пониженный уровень бактерий Haemophilus и Clostridium, и повышенный —Lachnospiraceae. К возрасту трех лет такие дети демонстрируют в среднем более высокий индекс массы тела (BMI).

Активное применение "биологических" средств такого эффекта на Lachnospiraceae не имело, зато снижало количество энтеробактерий (Enterobacteriaceae). С повышенным индексом массы тела такие изменения не коррелировали.

По словам ученых, уменьшенное содержание энтеробактерий само по себе не гарантирует отсутствие проблем с лишним весом. Причина тут скорее в том, что использование "экологически чистых" чистящих средств — часть более здорового образа жизни в целом, который и дает для детей в таких семьях в среднем более низкий BMI.