Мнение экспертов: самые опасные для жизни пластические операции

Эксперты в области пластической хирургии назвали некоторые наиболее опасные для здоровья операции. Совсем не значит, что их не следует проводить, но необходимо соблюдать осторожность и быть готовым к осложнениям.

Увеличение размера ягодиц, которое с некоторых пор называется словосочетанием бразильский лифтинг, хотя слово лифтинг вообще-то означает подтяжку.

В ходе этой операции жир с одной части тела пациента выкачивается для того, чтобы посредством инъекций попасть в ягодицы и тем самым сделать их более крупными. Огромное количество пациентов в разных странах мира пострадали от этих инъекций, а некоторые даже умерли. Это связано с разного рода ошибками низкоквалифицированных врачей, которые вкалывали жир в кровеносные сосуды и вены, что приводило к жировой легочной эмболии.

На втором месте абдоминопластика или формирование контуров живота. Плоский живот является символом привлекательности, и многие люди стремятся обрести его с помощью пластической хирургии. Однако восстановление после абдоминопластики бывает опасным, так как в течение какого-то времени людям надо пребывать в согнутом положении и без движений. Это приводит к стагнации крови и формированию тромбов, которые могут попасть в легкие.

Объемная липосакция подразумевает выкачивание из организма слишком больших объемов лишнего жира. К ней прибегают люди, страдающие от ожирения. Однако эта процедура может спровоцировать передвижения жидкости по организму, что вызовет обезвоживание и гиповолемический шок - неотложное патологическое состояние, обусловленное быстрым уменьшением объёма циркулирующей крови в результате быстрой потери воды и электролитов.

Ну и завершает наш рейтинг инъекции жидкого силикона в кожу лица. Результатом этих процедур могут быть перманентные изменения внешности пациента и потребность в проведении корректирующих операций по удалению жидкого силикона, который нередко вызывает отторжение в организме, образование шишек и даже инфекций.