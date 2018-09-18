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Мнение экспертов: самые опасные для жизни пластические операции

Операция
19:50 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Какие пластические операции самые опасные для здоровья.

Эксперты в области пластической хирургии назвали некоторые наиболее опасные для здоровья операции. Совсем не значит, что их не следует проводить, но необходимо соблюдать осторожность и быть готовым к осложнениям.

Увеличение размера ягодиц, которое с некоторых пор называется словосочетанием бразильский лифтинг, хотя слово лифтинг вообще-то означает подтяжку.

В ходе этой операции жир с одной части тела пациента выкачивается для того, чтобы посредством инъекций попасть в ягодицы и тем самым сделать их более крупными. Огромное количество пациентов в разных странах мира пострадали от этих инъекций, а некоторые даже умерли. Это связано с разного рода ошибками низкоквалифицированных врачей, которые вкалывали жир в кровеносные сосуды и вены, что приводило к жировой легочной эмболии.

На втором месте абдоминопластика или формирование контуров живота. Плоский живот является символом привлекательности, и многие люди стремятся обрести его с помощью пластической хирургии. Однако восстановление после абдоминопластики бывает опасным, так как в течение какого-то времени людям надо пребывать в согнутом положении и без движений. Это приводит к стагнации крови и формированию тромбов, которые могут попасть в легкие.

Мэттью Перри сделали сложную операцию
Мэттью Перри сделали сложную операцию Читать полностью

Объемная липосакция подразумевает выкачивание из организма слишком больших объемов лишнего жира. К ней прибегают люди, страдающие от ожирения. Однако эта процедура может спровоцировать передвижения жидкости по организму, что вызовет обезвоживание и гиповолемический шок - неотложное патологическое состояние, обусловленное быстрым уменьшением объёма циркулирующей крови в результате быстрой потери воды и электролитов.

Ну и завершает наш рейтинг инъекции жидкого силикона в кожу лица. Результатом этих процедур могут быть перманентные изменения внешности пациента и потребность в проведении корректирующих операций по удалению жидкого силикона, который нередко вызывает отторжение в организме, образование шишек и даже инфекций.

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Новости шоу бизнеса, Лифтинг, Операция, Пластическая операция, Хирург, Хирургия.
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