Менять рацион нужно постепенно и правильно.

Постепенное и планомерное изменение рациона питания поможет улучшить общее состояние здоровья и привести организм в тонус. Но изменять пищевые привычки необходимо постепенно, чтобы не навредить здоровью. Специалисты говорят, что резкое изменение привычного рациона может привести к ухудшению настроения, раздражительности и даже к психологическим расстройствам. Чтобы избежать расстройств пищеварения и лишних стрессов, переходя на правильное питание, необходимо соблюдать несколько несложных правил.