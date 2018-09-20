Ужасающий список десяти безумных медицинских процедур из прошлого.

Люди, которые жили в прошлом, имели довольно сумасшедшее представление о мире. В то время никто не был застрахован от обвинений в колдовстве или сожжения на костре. К тому же люди отказывались переплывать через Атлантический океан, так как боялись упасть с края мира. На сегодняшний день мы можем посмеяться над нашими предками, которые верили в эту чепуху, но их медицинские заблуждения заставляют судебный процесс над салемскими ведьмами и теории о плоской Земле казаться обычным и скучным, как сложенное одеяло. Итак. Ниже представлен список десяти безумных медицинских процедур из прошлого.