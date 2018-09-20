Сигареты повышают риск возникновения деменции.
Исследование ученых из Сеульского национального университета в Южной Корее выявило, что курильщики имеют 20%-ный риск развития деменции в пожилом возрасте.
Исследование ученых из Сеульского национального университета в Южной Корее выявило, что курильщики имеют 20%-ный риск развития деменции в пожилом возрасте.
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