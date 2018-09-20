Выпитая натощак жидкость поможет скинуть лишний вес.
Диетологи настоятельно рекомендуют взрослым людям выпивать около 2 л чистой воды в день, и обязательно – один стакан воды натощак. Выпитая натощак вода способствует улучшению метаболизма.
Диетологи настоятельно рекомендуют взрослым людям выпивать около 2 л чистой воды в день, и обязательно – один стакан воды натощак. Выпитая натощак вода способствует улучшению метаболизма.
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