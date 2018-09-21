Женское здоровье: головные боли в период беременности
Новости шоу бизнеса: Причины головной боли у беременных женщин.
К сожалению, проявление головной боли в период вынашивания ребенка довольно частое. Возникает внезапно, заставляя пульсировать «всю голову», ощущение сжатия и сдавливания одновременно, боль в височной области, иногда сопровождает тошноту, рвоту, повышение или понижение давления.
Прежде всего, нужно внести ясность в определение понятия головной боли, которое включает в себя:
Спазматическое сдавливание области головы.
Покалывание: среднее и тяжелое.
Головокружение.
Смену внутричерепного давления.
Болевой синдром, который может привести к обморокам.
У беременных наблюдается боль двух видов:
Первичная: БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.
Вторичная: МИГРЕНЬ.
Причины появления недуга:
Ранние травмы головы в результате падений, сотрясения мозга.
Различные заболевания нервной системы: вегетососудистая и нейроциркуляторная дистония, невралгия, эпилептический синдром и другие.
Инфицирование болезнетворными бактериями, приводящими к воспалительным процессам пищеварительной, моче-выделетильной систем.
Нарушения стойкости и тонуса кровеносных сосудов, в следствии чего, сужается просвет прохода крови, возникает внутреннее давление кроветворящих потоков.
Гипотонические и гипертонические явления.
Изменения гормонального фона, которое возникает в первые дни после зачатия.
Неправильное и несбалансированное питание, активная и чересчур изнурительная работа будущей мамочки.
Голова может болеть у женщин, находящихся в стационаре на сохранении, когда показан постельный режим, визиты на улицу противопоказаны. В таком случае возникает кислородное голодание, провоцирующее частые и нестерпимые головные боли.
Различные гестозы беременных (проще говоря – токсикозы на разных сроках вынашивания крохи).
Напоминаем: при беременности не занимайтесь самолечением, которое может привести к необратимым последствиям, вплоть до потери плода.
Если вас «мучают» частые приступы головной боли – обратитесь за консультационной помощью к врачу-гинекологу. Он плохого не посоветует.
Опасным состоянием является МИГРЕНЬ
Почему возникают мигрени в прекрасный период жизни женщины, когда она в положении, — однозначных ответов нет. Существуют гипотезы и предположения.
Самое главное предположение – нарушение работы сердечно-сосудистой системы, а именно тонуса сосудов.
Симптоматика мигрени
Головная боль, локализирующаяся в одном из полушарий мозга.
Тошнота, рвота.
Ощущение пульсации в голове.
Нечеткость зрения.
Расплывчатое восприятие предметов, сопровождающееся ощущениями вспышки солнечного света и радужной оболочки вокруг предметов.
Может возникать в связи с переутомлением, стрессовыми ситуациями, общими перенапряжениями, недосыпанием, шумной обстановкой окружающей среды, где пребывает беременная.