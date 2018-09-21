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Женское здоровье: головные боли в период беременности

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Беременная женщина
06:45 Сегодня Телеграф
http://neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Причины головной боли у беременных женщин.

К сожалению, проявление головной боли в период вынашивания ребенка довольно частое. Возникает внезапно, заставляя пульсировать «всю голову», ощущение сжатия и сдавливания одновременно, боль в височной области, иногда сопровождает тошноту, рвоту, повышение или понижение давления.

Прежде всего, нужно внести ясность в определение понятия головной боли, которое включает в себя:

Спазматическое сдавливание области головы.

Покалывание: среднее и тяжелое.

Головокружение.

Смену внутричерепного давления.

Болевой синдром, который может привести к обморокам.

У беременных наблюдается боль двух видов:

Первичная: БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.

Вторичная: МИГРЕНЬ.

Причины появления недуга:

Ранние травмы головы в результате падений, сотрясения мозга.

Различные заболевания нервной системы: вегетососудистая и нейроциркуляторная дистония, невралгия, эпилептический синдром и другие.

Инфицирование болезнетворными бактериями, приводящими к воспалительным процессам пищеварительной, моче-выделетильной систем.

Нарушения стойкости и тонуса кровеносных сосудов, в следствии чего, сужается просвет прохода крови, возникает внутреннее давление кроветворящих потоков.

Гипотонические и гипертонические явления.

Изменения гормонального фона, которое возникает в первые дни после зачатия.

Неправильное и несбалансированное питание, активная и чересчур изнурительная работа будущей мамочки.

Голова может болеть у женщин, находящихся в стационаре на сохранении, когда показан постельный режим, визиты на улицу противопоказаны. В таком случае возникает кислородное голодание, провоцирующее частые и нестерпимые головные боли.

Различные гестозы беременных (проще говоря – токсикозы на разных сроках вынашивания крохи).

Напоминаем: при беременности не занимайтесь самолечением, которое может привести к необратимым последствиям, вплоть до потери плода.

Если вас «мучают» частые приступы головной боли – обратитесь за консультационной помощью к врачу-гинекологу. Он плохого не посоветует.

Опасным состоянием является МИГРЕНЬ

Почему возникают мигрени в прекрасный период жизни женщины, когда она в положении, — однозначных ответов нет. Существуют гипотезы и предположения.

Самое главное предположение – нарушение работы сердечно-сосудистой системы, а именно тонуса сосудов.

Симптоматика мигрени

Головная боль, локализирующаяся в одном из полушарий мозга.

Тошнота, рвота.

Ощущение пульсации в голове.

Нечеткость зрения.

Расплывчатое восприятие предметов, сопровождающееся ощущениями вспышки солнечного света и радужной оболочки вокруг предметов.

 

Может возникать в связи с переутомлением, стрессовыми ситуациями, общими перенапряжениями, недосыпанием, шумной обстановкой окружающей среды, где пребывает беременная.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Беременная, Беременная женщина, Беременность, Головная боль, Женское здоровье, Мигрень.
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