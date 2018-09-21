Эксперты рассказали о том, какие именно изменения происходят с вашим телом, когда мы пьем кофе каждый день.

Чашка крепкого эспрессо по утрам, чтобы взбодриться, пара капучино за ланчем, чтобы перевести дух, и какой-нибудь сладкий кофе на ужин, чтобы расслабиться в конце рабочего дня: знакомая картина? Сегодня действительно сложно не превратиться в заядлого кофемана, ведь самый коварный напиток современности любят и умеют варить уже практически в каждом уголке мира. Нравится нам это или нет, но литры выпитого кофе не исчезают в организме бесследно. Эксперты рассказали о том, какие именно изменения происходят с вашим телом, когда мы пьем кофе каждый день.