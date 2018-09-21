Врачи предлагают вашему вниманию 6 признаков, указывающих на то, что вы близки к алкогольной зависимости.

Вам кажется, что алкогольная зависимость заняла место в вашей жизни? Поначалу человек может сомневаться в том, что алкоголь превратится для него в проблему. Чтобы развеять эти сомнения, врачи предлагают вашему вниманию 6 признаков, указывающих на то, что вы близки к алкогольной зависимости. Большая часть из них будет известна лишь вам. Так что откройте глаза! Не отрицайте того, что со временем может стать для вас огромной проблемой.