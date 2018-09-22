Наиболее распространенные мифы о тренажерном зале, которые будут мешать вам достичь своей цели, а в худшем случае даже могут навредить вашему здоровью.

Вы хотите иметь хорошее тело и быть здоровыми. Вам надоело видеть в зеркале не то отражение, о котором мечтаете. Вы долго колеблетесь, выбираете, откладываете, но наконец-то наступает этот день, и вы идете в тренажерный зал. Однако с первых минут вы понимаете, что не все так просто, как казалось. К сожалению, хорошие мотивационные картинки не расскажут вам, что в форму вы вряд ли сможете прийти в течение одной недели, месяца или даже года. Часто люди приходят тренироваться с большим багажом мифов о спорте и, в частности, о тренажерном зале. Однако стоит знать, что каждая легкомысленная ошибка – это ваше здоровье. Итак, определим наиболее распространенные мифы о тренажерном зале, которые будут мешать вам достичь своей цели, а в худшем случае даже могут навредить вашему здоровью.