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Минздрав дал советы, как не отравится грибами и что делать в случае беды

11 человек умерли от отравления грибами в 2018 году
09:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: gdefon.com

Новости шоу бизнеса: В Минздраве подсчитали число жертв отравления грибами в 2018 году и рассказали, как уберечься.

В этом году в Украине отравились дикорастущими грибами 174 человека, 11 из них умерли. Поэтому пресс-служба Министерства здравоохранения напомнила, как уберечься от отравления грибами и что делать при подозрениях на отравление.

"Самый действенный совет, который стопроцентно убережет вас от отравления грибами, - откажитесь от употребления дикорастущих грибов. Абсолютно противопоказано потребление грибов для детей до 12 лет, женщинам в период беременности и грудного вскармливания, людей пожилого возраста", - подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве советуют не покупать грибы на стихийных рынках и не собирать их вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий.

Супрун рассказала, как выбрать безопасные грибы

"Чтобы избежать отравления грибами, пользуйтесь правилом "одних суток": готовьте грибы в течение первых суток (отваривайте минимум три раза по 30 минут) и храните приготовленные грибы не более суток", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Основные признаки отравления грибами - тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, головокружение, повышение температуры тела, снижение пульса, удушье, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда.

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Новости шоу бизнеса, Грибы, Массовые травления, Минздрав, Отравление грибами.
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