Алкоголь является причиной возникновения около 200 заболеваний.
Причиной гибели большого количества людей является именно алкоголь. В следствии его употребления, каждый год во всем мире умирает около трех миллионов человек.
Причиной гибели большого количества людей является именно алкоголь. В следствии его употребления, каждый год во всем мире умирает около трех миллионов человек.
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