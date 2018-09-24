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Ученые нашли простой способ лечения гипертонии

Гипертония
23:30 Пн, 24 Сентябрь 2018 Телеграф
medikforum.ru
Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Простейшая операция на шейном нерве может помочь миллионам людей, страдающим от гипертонии, которую трудно держать под контролем с помощью лекарств.

Значительное количество жертв гипертонии вынуждены всю жизнь принимать лекарства против повышенного кровяного давления, которые защищают их от угрозы инсультов. Однако в некоторых случаях болезнь развивается настолько, что ее уже не удается держать под контролем, и привычные таблетки перестают действовать. Тогда пациент становится особенно уязвимым перед сердечно-сосудистыми болезнями, а его продолжительность жизни ощутимо сокращается.

Британские ученые выяснили, что с помощью удаления небольшого пучка нерв в горле, где осуществляется наиболее интенсивный кровоток, можно регулировать кровяное давление. Эта относительно простая процедура может стать в недалеком будущем эффективным средством лечения гипертонии. Только в одной Великобритании более 2,5 млн гипертоников не могут подобрать себе эффективные лекарства.

Кластеры нервных клеток, по размеру не превышающие рисовое зерно, были выделены британскими учеными с обеих сторон сонной артерии. По ней кровь движется ко всем частям и органам тела с самой большой скоростью. У пациентов с гипертонией данный орган является гиперактивным, и нервы регулярно отправляют мозгу сигнал о необходимости поддерживать высокое давление.

Тесты на лабораторных крысах показали, что удаление одного из двух кластеров полностью избавляет грызунов от гипертонии. В настоящее время начались клинические испытания этой методики лечения гипертонии на первых 20 добровольцах.

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Новости шоу бизнеса, Гипертония, Здоровье, Лечение гипертонии, Новости здоровья.
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