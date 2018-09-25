Как избавиться от храпа: ученые назвали очень простой способ

Соль увеличивает вероятность развития хронического обструктивного апноэ сна. Ученые из Бразилии установили, что храп можно вылечить очень просто - понизив в своем рационе количество потребляемой соли, пишут иностранные СМИ. Исследователи из Hospital de Clinicas de Porto Alegre доказали, что соль увеличивает вероятность развития хронического обструктивного апноэ сна, от которого страдает каждый 20-й человек в мире.

Обструктивное апноэ сна - сужение верхних дыхательных путей во время сна, в результате чего воздух на несколько секунд перестает попадать в легкие. При этом происходит колебание тканей, которое и порождает храп. Эксперты провели эксперимент с участием 54 пациентов, страдающих апноэ и храпом. Их разделил на 3 группы. Одним дали мочегонное средство, других попросили снизить потребление соли, а третьи не меняли ничего, вели обычный образ жизни.

В результате те, кто принимал мочегонное или ел меньше соли, стали меньше похрапывать. Дело в том, что избыточное количество соли приводит к накоплению жидкости в организме, которая во время сна приводит к отекам горла и сужение воздушных проходов. Мочегонное средство и отказ от соли дают одинаковый эффект - позволяют вывести из организма лишнюю жидкость.