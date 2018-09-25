Отеки могут появляться не только под глазами и на лице, но и на теле и внутренних органах.

Все знают, что отеки появляются от скопления жидкости - будь это от того, что ты съела слишком много солененького на ночь или из-за того, что ты генетически предрасположена к скоплению воды в организме. Отеки могут появляться не только под глазами и на лице, но и на теле и внутренних органах. Что делать, чтобы не было отеков? Добавить в рацион несколько продуктов, которые помогают вывести лишнюю жидкость в организме. Вот несколько из них.