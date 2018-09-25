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Супрун объяснила, почему домашние животные очень нужны детям

Почему нужно завести домашних животных ребенку
12:01 Сегодня Телеграф
Фото: myki.pet

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему нужно завести домашних животных ребенку.

Бытует утверждение, будто бы домашние животные могут негативно влиять на иммунную систему ребенка, способствовать развитию аллергии и астмы в них.

Об этом пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Однако ранний контакт с некоторыми бактериями может помочь сформировать иммунные реакции у ребенка. Это является эффективной профилактикой аллергии и слабого иммунитета.

Особенно критическим является первый год жизни, когда микробиом кишечника и иммунитет совместно развиваются.

К тому же, Супрун приводит результаты исследования, в котором приняли участие более 700 канадских детей. Вывод ученых таков: те, кто держал собаку до рождения и после, имели существенно больше бактерий, которые снижают риск аллергий (дерматит и астма) и ожирения.

Коты способны защитить ребенка от развития астмы. Есть дети, которые генетически ей подвержены. Но когда дома есть кот, то у такого ребенка появление астмы маловероятно, поскольку его гены в этом случае активируются.

Также стерильная чистота в помещении может плохо влиять на иммунитет ребенка. А вот непатогенные бактерии нужны для тренировки иммунной системы. Поэтому чем быстрее и регулярнее дети начнут контактировать с безвредными микроорганизмами, тем лучше иммунная система будет противостоять угрозам.

Супрун отмечает, что не стоит пренебрегать правилами гигиены, но и не стоит запрещать детям контактировать с домашними животными.

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Новости шоу бизнеса, Животные, Минздрав, Ульяна Супрун.
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