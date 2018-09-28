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Сезон заболеваний: стало известно, когда появятся вакцины от гриппа

Вакцины от гриппа будут в ближайшее время
10:47 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: В Гослекслужбе рассказали, когда в Украине появятся вакцины от гриппа.

Первая часть вакцин уже находится на лабораторном контроле, а вторую - отправят на контроль в ближайшее время. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала отстраненная от исполнения обязанностей главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталья Гудзь.

Она отметила, что французская вакцина Vaxigrip Tetra уже ушла на лабораторный контроль, а южнокорейская GC Flu уйдет в ближайшее время.

По ее словам, в 2017 году проблемы с поставками французской вакцины были спровоцированы самим производителем Sanofi Pasteur.

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"Почему-то в Украину поступила партия вакцин, которая была "перепакована для Украины". Нас насторожила эта непонятная формулировка из сертификата, который пришел вместе с партией вакцины. В дальнейшем сама компания, чтобы избежать новых ошибок, внесла множество изменений в свои регистрационные досье в Украине", - отметила она.

Напомним, в Украине, по данным министерства, в прошлом эпидсезоне погибли семь человек от гриппа, ни один из этих пациентов не был от него привит.

Сезон заболеваний гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года.

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Новости шоу бизнеса, Вакцина, Гослекслужба, Грипп, ОРВИ.
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