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Ученые рассказали об еще одном плюсе здорового питания

Следуя средиземноморской диете, можно снизить риск развития депрессии.
06:51 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
gearmix.ru
Фото: gearmix.ru

Новости шоу бизнеса: В настоящее время имеются сильные аргументы в отношении применения питания как части лечения психических заболеваний.

Из ранее проведённого исследования учёных из Университетского колледжа в Лондоне (UCL) следует, что те, кто употребляет пищу с высоким содержанием насыщенного жира, сахара и обработанных продуктов, могут иметь повышенную вероятность развития депрессии.

Исследователи из отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Университета Лос-Анджелеса проанализировали данные 41 исследования, в том числе четыре, в которых изучалась связь между традиционной средиземноморской диетой и психическим здоровьем у 36 тысяч 556 взрослых.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Они обнаружили, что люди, которые придерживались средиземноморской диеты, имели на 33 процента меньше риск развития депрессии в течение следующих восьми-двенадцати лет по сравнению с теми, чьи диеты в наименьшей степени соответствовали ей. В пяти исследованиях изучалось влияние пищевых диет, приводящих к воспалениям, на психическое здоровье у 32 тысяч 908 взрослых по всему миру.

Результаты проведённого исследования показали, что диета с низким содержанием насыщенных жиров, сахара и других вредных продуктов питания была связана с 24-процентным снижением риска развития депрессии в течение следующих пяти-двенадцати лет.

Комментируя выявленные тенденции, ведущий автор доктор Камилла Лассале сказала, что есть "убедительные доказательства" соотношения между качеством рациона и психическим здоровьем.

Она заявила: "Эти отношения выходят за рамки влияния диеты на размеры вашего тела или другие аспекты здоровья, которые, в свою очередь, могли бы повлиять на ваше настроение".

"Мы обобщили результаты большого числа исследований, и вырисовывалась четкая картина, согласно которой переход на более здоровую, богатую растительной пищей, противовоспалительную диету может сыграть важную роль в профилактике депрессии".

Её соавтор Тасними Акбарали добавил, что результаты их исследования показали, что в настоящее время диетическое питания рассматривается как часть лечения психических расстройств, и в пользу этого существует достаточно много аргументов.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровое питание, ЗОЖ, Психические расстройства, Средиземноморская диета.
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