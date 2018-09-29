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Врачи рассказали, почему вредно спать днем

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Дневной сон
10:26 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Потребность спать днем может указывать на вероятные проблемы со здоровьем.

Научные сотрудники Вашингтонского университета завили о том, что потребность спать днем может указывать на вероятные проблемы со здоровьем: в частности, по их словам, такая потребность коррелирует с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

Американские ученые утверждают, что потребность в дневном сне пропадает после 7 лет, и в норме, если человек не достиг пожилого возраста и не имеет серьезных нарушений здоровья, не должен хотеть спать в светлое время суток.

Но исследование с участием 189 человек показало, что люди, у которых есть начальные признаки болезни Альцгеймера, часто испытывают дневную сонливость и при возможности обязательно спят днем, - прежде всего, в связи с тем, что ночью они ощущают нехарактерную для этого времени суток активность.

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