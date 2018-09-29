Какие болезни сердца особо опасные

В топе сердечных болезней стенокардия – приступы внезапной боли в груди, предынфарктное состояние, которое сопровождается острым нарушением питания сердечной мышцы вследствие спазма и склероза ее артерий.

Вторым опасным заболеванием является инфаркт (вид локального омертвения тканей органа).

На третьем месте рейтинга опасных сердечных болезней инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, что вызывает повреждение тканей мозга и расстройство его функций.

Сердечно-сосудистые заболевания обычно возникают из-за избыточного веса, сахарного диабета, повышенного артериального давления, курения и употребления алкоголя, низкой физической активности, нездорового питания и сидячего образа жизни.

Чтобы избежать и снизить риск возникновения сердечных болезней, врачи советуют мужчинам после 35 лет регулярно проверять артериальное давление и не перегружаться.

80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу, – отметила Ульяна Супрун.

Также пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать бесплатно или в разы дешевле лекарства по программе "Доступные лекарства".