Жизнь, Здоровье https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4542789-vrachi-nazvali-napitki-kotoryie-pomogut-vzbodritsya-ne-huzhe-kofe.html
Врачи назвали напитки, которые помогут взбодриться не хуже кофе
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12:30 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Медики не рекомендуют злоупотреблять кофе, иногда утро можно начинать с не менее энергетических напитков.
Отличный способ взбодриться утром – выпить стакан фреша или полосе из зеленых овощей или фруктов. Особенно полезными и питательными является полосе из шпината, капусты.
Также рекомендуют пить соки из манго, черники и банана. Напитки из этих продуктов надолго зарядят энергией. Но не стоит увлекаться – не более 300 мл в день.
Имбирный чай, кроме заряда энергии, улучшит еще и пищеварение. Но напиток несовместим с препаратами, которые разжижают кровь, лекарствами для лечения диабета и повышения кровяного давления. Вода с лимоном помогает проснуться и взбодриться не хуже кофе.
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