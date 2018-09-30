Врачи назвали напитки, которые помогут взбодриться не хуже кофе

Отличный способ взбодриться утром – выпить стакан фреша или полосе из зеленых овощей или фруктов. Особенно полезными и питательными является полосе из шпината, капусты.

Также рекомендуют пить соки из манго, черники и банана. Напитки из этих продуктов надолго зарядят энергией. Но не стоит увлекаться – не более 300 мл в день.

Имбирный чай, кроме заряда энергии, улучшит еще и пищеварение. Но напиток несовместим с препаратами, которые разжижают кровь, лекарствами для лечения диабета и повышения кровяного давления. Вода с лимоном помогает проснуться и взбодриться не хуже кофе.