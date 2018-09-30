Врач-диетолог Натали Макиенко рассказала, почему нельзя есть овсянку каждый день.

Несмотря на полезные свойства овсянки, врачи не советуют есть эту кашу каждый день. У овсянки есть противопоказания, говорит врач-диетолог Натали Макиенко.