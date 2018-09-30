Диетологи назвали самую эффективную осеннюю диету

Осень – пора, когда проще всего набрать лишний вес. Так случается из-за смены основного рациона и похолодания. Но есть один вариант, как не то что не растолстеть, а даже похудеть в холодную пору года – свекольная диета.

Главное, что этот, один из самых эффективных методов, к тому же не вредит здоровью. В свекле содержится витамин А, йод, бетаин, куркумин, соли калия и кальция, а также щавелевая, лимонная, яблочная и фолиевая кислоты. Кроме этого, она выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает состояние иммунной системы.

А придерживаться такой диеты следует не более двух недель. За это время вы сможете скинуть до 7 лишних килограммов.

Свекольная диета бывает двух видов: моно и комбинированная. В первом варианте разрешается есть (в отварном, запеченном и даже сыром виде) только свеклу. Также можно пить свекольный сок. Но такой диеты следует придерживаться не более 3 дней. А вот во втором случае можно добавить в рацион мясо и крупы. И тут уже период растягивается до недели или двух.

День первый

Завтрак: отварная или запеченная свекла (150 г) и зеленый чай.

Обед: 2 отварные моркови (2 шт.) и отварная свекла (100 г).

Ужин: отварная или запеченная рыба (200 г) и стакан 1% кефира.

День второй

Завтрак: стакан свекольного сока (его нельзя пить сразу после приготовления, нужно дать отстояться 1,5−2 часа, чтобы не было проблем с пищеварением).

Обед: отварная свекла (100 г) и чернослив (5 шт.).

Ужин: салат из вареной свеклы (100 г) и яблока.

День третий

Завтрак: натуральный йогурт (без сахара и добавок) и зеленый чай.

Обед: вареное мясо, например, говядина (200 г), и вареная морковь (3 шт.).

Ужин: вареная или запеченная свекла (100 г) с двумя столовыми ложками сметаны (не жирной!).

День четвертый

Завтрак: сырая морковь (100 г) и стакан воды или зеленого чая.

Обед: отварная или запеченная свекла (150 г) и рыба (200 г).

Ужин: запаренная гречка (100 г) и стакан 1% кефира.

День пятый

Завтрак: отварной рис (100 г) и зеленый чай.

Обед: отварное куриное филе (200 г) и отварная натертая свекла (100 г).

Ужин: стакан 1% кефира.

День шестой

Завтрак: отварная или запеченная свекла (100 г) и зеленый чай.

Обед: отварная или обжаренная без масла белокочанная капуста (100 г).

Ужин: салат из отварной моркови (4 шт.) и вареного мяса (150 г).

День седьмой

Завтрак: яблоки (2 шт.) и чернослив (3−4 шт.).

Обед: запаренная гречка (100 г) с чайной ложкой оливкового масла.

Ужин: отварная или запеченная свекла (150 г) и отварное куриное филе (150 г).

Выходить из свекольной диеты нужно плавно. Диетологу советуют еще на протяжении нескольких дней оставить свеклу в своем рационе, но в меньшем объеме. Помимо этого,следует есть больше кисломолочных продуктов и каши. Постепенно добавляй хлеб и другие мучные изделия. Через 5−7 дней можешь вернуться к своему обычному плану питания. А вот свою встречу с жирным и жареным лучше отложить в долгий ящик или совсем забыть об этих продуктах.

Противопоказания:

- сахарный диабет и любые другие хронические заболевая,

- проблемы с почками и печенью.