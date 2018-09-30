В морковном соке очень много витаминов.

Морковный сок имеет высокую концентрацию полезных веществ. Цвет плодов зависит от каротиноидов - антиоксидантов, поддерживающих здоровье кожи и глаз. Бета-каротин защищает организм от свободных радикалов, укрепляет сосуды, предупреждает болезни сердца и укрепляет иммунитет. Сок моркови является прекрасным поставщиком витамина А, калия, магния и кальция. При этом калорийность продукта очень низкая и морковь можно потреблять без опасения набрать лишний вес. Кроме этого, в корнеплоде присутствуют витамины Е, К, С, D.