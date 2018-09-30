В сахаре тоже есть полезные свойства.

Научные специалисты из Норвегии выступили в прессе с мнением о том, что по поводу употребления сахара существует немало предрассудков. В частности, профессор-диетолог Университета Осло Свейн Кольсет заявил о том, что сахар совершенно напрасно называют ядом для организма. По словам диетолога, сахар «это вовсе не яд, а энергия». Глюкоза при усвоении перерабатывается ферментами кишечника и становится частью организма, тогда как фруктоза попадает в печень, пояснил Свейн Кольсет.