На рисовой диете можно скинуть немало лишних килограмм.
Грамотная рисовая диета действительно может сотворить настоящее чудо даже для тех, кто давно отчаялся увидеть свои ботинки из-под нависшего над ремнем брюха.
Грамотная рисовая диета действительно может сотворить настоящее чудо даже для тех, кто давно отчаялся увидеть свои ботинки из-под нависшего над ремнем брюха.
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