Медики назвали доступные рецепты для лечения острого насморка

Для лечения простуда и насморка (ринита) народная медицина припасла массу рецептов – достаточно простых, дешевых, но вполне эффективных. Рецепты в основном основаны на использовании отваров на травах, а так же ингаляций.

- При выраженных симптомах простудных заболеваний жаропонижающим средством может выступить отвар перловой крупы. Берем 100 г крупы, заливаем 1 литром воды и кипятим на медленном огне 10-15 мин. Отвару даем немного остыть, и затем процеживаем. Для улучшения вкуса можно добавить 1 столовую ложку липового меда. Всю дозу принимают в один прием на ночь.

- Следует взять верхушки свежих малиновых стеблей (15-20 см), разрезать их вдоль, залить 1 литром кипятка и кипятить 15-20 минут на медленном огне (до темно-вишневого цвета). Затем целебное средство настаивается полтора часа в термосе. Пьют отвар ежедневно по 1 стакану.

- Взять 1 неполную столовую ложку сахарного песка, подержать ее на огне, пока он не станет темно-коричневым. Затем быстро вылить расплавленный сахар в блюдце с молоком – получится сахарный леденец, который нужно держать во рту до рассасывания при сухом кашле.

- От простуды и насморка помогает "грудной" чай из:

- листьев подорожника,

- соцветий клевера,

- травы чабреца,

- мяты, душицы,

- клевера лугового,

- листьев мать-и-мачехи,

- листьев и плодов дикой яблони,

- корней алтея,

- девясила и солодки.

- Также можно в лечебных целях при лечении ринита и простуды смешать 15 г сока алоэ, 100 г внутреннего сала (гусиного или свиного), 100 г сливочного масла, столько же меда и 50 г какао. Все принимается со стаканом горячего молока по 1 столовой ложке утром и вечером.

- Хороший оздоровительный эффект в процессе лечения насморка оказывает чай из цветков акации и листьев сирени, собранных в период цветения.

- Берем 1 столовую ложку сушеного (или свежего) клевера, завариваем 1 стаканом кипятка и 30 минут настаиваем. В отвар можно добавить для усиления лечебного эффекта 1 ложку меда. Таким лечением можно ха сутки сбить даже очень высокую температуру.

- Насморк лечится с помощью чеснока: мелко накрошенный зубчик чеснока закладывают глубоко в ноздри (будет присутствовать легкое жжение). Лечение повторяют в случае возобновления насморка.

- Хорошо помогает промывание носа чистой теплой водой. Наполните горсть руки водой и втяните ее поочередно в одну и другую ноздри, пока вода не попадет в рот.

- Заложенный нос можно «пробить» с помощью меда: ватные палочки обмакните в мед и вставьте в ноздри. Так походите 10-15 мин - и нос будет чистым.

- Отлично помогает промывание носа соленой водой из расчета 1 ч. ложка соли на 1/2 стакана теплой воды. Затем закапайте в каждую ноздрю по 3-5 капель сока алоэ.

- Побороть насморк помогает сок свежих листьев мать-и-мачехи. Выжатый сок алоэ по 2-3 капли закапывайте в каждую ноздрю 3 раза в день.

- Эффективно лечит насморк сухая горчица. Ее насыпают в носки (сначала наденьте хлопчатобумажные, а сверху - шерстяные) перед сном. Но при наличии ссадин и потертостей на ступнях такая процедура нежелательна.

- Отлично помогает прогнать насморк "народная" ингаляция: натираете 2 ст. ложки лука или чеснока, укладываете смесь на дно стакана, который следует поставить в кружку с горячей водой. Сверху стакан накрывают воронкой из плотной бумаги, и узкий конец прикладывают к носу, делая вдохи каждой ноздрей по 10 мин. Эту процедуру нужно повторить 3-4 раза в день.