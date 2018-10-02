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Врачи объяснили, почему ужинать перед телевизором вредно
14:33 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: ufonews.su

Новости шоу бизнеса: Здоровье людей, которые ужинают за столом вместе с родственниками, лучше, чем у тех, кто ест перед телевизором.

Американские ученые из университета Миннесоты провели исследование, в котором приняли участие 120 семей с США, у которых были дети от 6 до 12 лет. Их попросили снять по два обеда в кругу семьи и рассказать, понравилась им блюда.

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43% семьи едят перед включенным телевизором, чуть более 30% семей не включали телевизор во время семейного ужина. Что интересно, именно перед телевизором чаще всего люди употребляют вредные блюда – гамбургеры, пиццу, чипсы и различные сладости.

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Но это еще не вся опасность – сидя перед телевизором, человек быстро съедает все, не смакуя едой и не испытывая сытости, из-за чего хочет есть еще. Из-за этого возрастает риск возникновения проблем с лишним весом и желудочно-кишечным трактом, ведь еда во время просмотра телевизора плохо пережевывается.

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Новости шоу бизнеса, Вред, Гамбургеры, есть перед телевизором, Питание, Пицца, Сладости, Ученые, Чипсы.
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