Бананы богаты витаминами и минералами, что делает их лучше сладких пончиков и шоколадных батончиков.

Бананы - это натуральная версия конфет. Их сладкие свойства и сливочная текстура настолько идеальны, что способны превратить любое блюдо в десерт, однако куда более здоровый и, если хотите, даже диетический. Несмотря на все это, многие люди по-прежнему избегают бананов, считая, что в них слишком много углеводов и сахара. Диетологи в то же время советуют не забывать, что наше тело нуждается в углеводах для восполнения и поддержания уровня энергии.