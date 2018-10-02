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Ученые назвали черты лица, которые чаще всего передаются по наследству

Близнецы
23:33 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
eurolab.ua
Фото: bugaga.ru

Новости шоу бизнеса: Определяя черты лица, которые были больше всего похожи у близнецов, участвующих в эксперименте, британские ученые вычисляли наследуемость.

Специалисты Королевского колледжа Лондона (Великобритания) изучили трехмерные модели лиц около 1 000 близнецов-добровольцев женского пола. В изыскании участвовали монозиготные (100% общих генов) и дизиготные близнецы (около 50% общих генов).

Определяя черты лица, которые были больше всего похожи у близнецов, участвующих в эксперименте, британские ученые вычисляли наследуемость. Все внешние признаки отнесли в две группы: первую маркировали как "0" - гены не играют никакой роли, вторую - "1" - являются единственным значимым фактором. В итоге изыскателям удалось создать карту наследуемости черт лица человека.

Выяснилось, что самыми наследуемыми оказались форма кончика носа, область вокруг губ, скулы и уголки глаз. Специалисты надеются, что созданная ими карта поможет определить конкретные гены, участвующие в формировании черт лица. Возможно, эти гены также связаны и с рисками возникновения врожденных дефектов лица.

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Новости шоу бизнеса, Близнецы, Здоровье, Новости здоровья, Черты лица.
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