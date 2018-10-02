Ученые назвали черты лица, которые чаще всего передаются по наследству

Специалисты Королевского колледжа Лондона (Великобритания) изучили трехмерные модели лиц около 1 000 близнецов-добровольцев женского пола. В изыскании участвовали монозиготные (100% общих генов) и дизиготные близнецы (около 50% общих генов).

Определяя черты лица, которые были больше всего похожи у близнецов, участвующих в эксперименте, британские ученые вычисляли наследуемость. Все внешние признаки отнесли в две группы: первую маркировали как "0" - гены не играют никакой роли, вторую - "1" - являются единственным значимым фактором. В итоге изыскателям удалось создать карту наследуемости черт лица человека.

Выяснилось, что самыми наследуемыми оказались форма кончика носа, область вокруг губ, скулы и уголки глаз. Специалисты надеются, что созданная ими карта поможет определить конкретные гены, участвующие в формировании черт лица. Возможно, эти гены также связаны и с рисками возникновения врожденных дефектов лица.